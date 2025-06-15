شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحسم مصير العائدين من الإعارة إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، تقريرا عن كل العائدين من الإعارة إلى الفريق لحسم موقفهم سواء بالاستمرار داخل الفريق أو إعارتهم مجددا لبعض الأندية التى طلبتهم.

ويمتلك فريق سيراميكا العديد من اللاعبين المميزين العائدين من الإعارة، يأتى فى مقدمتهم النيجيرى صديق أوجولا العائد من فريق بيراميدز بعدما رفض الفريق السماوى عدم تفعيل بند الشراء ليعود مجددا للفريق، بالإضافة إلى فيفور أكيم العائد من إعارة فى الجونة، وجبريل شيكودى العائد من إعارة فى بتروجت، وصامويل أمادى ومحمد كناريا العائدين من إعارة من سموحة، ومحمد سامى العائد من إعارة من حرس الحدود وعلاء شعبان ومحمد أبو العميم من ديروط.

ورحل عن سيراميكا كل من: محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكا وعبد الله مجدى "إلى بيراميدز"، أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ "إلى الأهلى".

وطالب مسئولو سيراميكا من بيراميدز تجديد إعارة الثنائى محمود زلاكا ومحمد رضا بوبو فى الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التى قدموها.

ونجح فريق سيراميكا فى تفعيل بند الشراء للثنائى إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى قادمين من بيراميدز بعد تقديمهما أداء مميزا مع الفريق.