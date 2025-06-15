شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك بالكامل فى عزاء والد محمد طارق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل على حضور عزاء والد محمد طارق عضو مجلس الإدارة المقام حالياً في مسجد الحامدية الشاذلية.

وحضر العزاء من مجلس الإدارة، حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، هشام نصر، هاني شكري، أحمد سليمان، عمرو أدهم، حسين السيد، أحمد خالد حسنين، ورامي نصوحي، كما حضر عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وعبد الله جورج.

كما حضر شريف منير حسن مدير العلاقات العامة، وحمادة أنور، وعلاء مقلد، وأحمد مرتضى منصور، وعمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك، وأمير عزمي مجاهد.



احمد سليمان يستقبل العزاء من علاء مقلد



احمد عيد عبد الملك



حسين لبيب وعمر الجنايني



دكتور عبدلله جورج بجوار حسين لبيب وعمر الجناين



علاء مقلد



كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك



محمد طارق يستقبل العزاء



ميلا مسؤول مهمات الفريق الاول لنادي الزمالك



هشام نصر



























































































