الامارات | فاز 10-صفر.. بايرن ميونيخ يزلزل مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زلزل فريق بايرن ميونيخ الألماني بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا بعد الفوز الساحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10-صفر اليوم الأحد على ملعب "تي كيو أل" بمدينة سينسيناتي، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وتحققت أهداف المباراة عن طريق كينجسلي كومان "هدفين"، ميكاييل أوليس "هدفين"، توماس مولر "هدفين"، جمال موسيالا "هاتريك"، وساشا بوي.

ويعتبر أكبر فوز في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية بشكليه القديم والحالي.

وبدت الفوارق شاسعة بين الناديين، ما يجعل النتيجة واقعية، فالقيمة السوقية للفريق الألماني المدجج بالنجوم تبلغ 903 مليون يورو، مقابل 4.5 مليون يورو فقط لفريق أوكلاند سيتي الذي يمتلك لاعبين مغمورين بعضهم تبلغ قيمته السوقية 25 ألف يورو فقط!..