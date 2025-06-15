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الامارات | "إنقاذ تاريخي" لشباك الأهلي المصري بطله الفلسطيني وسام أبو علي (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | "إنقاذ تاريخي" لشباك الأهلي المصري بطله الفلسطيني وسام أبو علي (فيديو) 1/2
  • الامارات | "إنقاذ تاريخي" لشباك الأهلي المصري بطله الفلسطيني وسام أبو علي (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغزارة لقطة الإنقاذ التاريخي من مهاجم الأهلي المصري، الفلسطيني وسام أبو علي لمرمى فريقه في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أمام انتر ميامي الأميركي.

 

وعلى الرغم من أنه يلعب في قلب هجوم الأهلي ظهر وسام أبو علي فجأة أمام خط مرمى فريقه لإبعاد كرة كانت في طريقها إلى شباك الحارس محمد الشناوي، ليحرم زملاء الأسطورة ليونيل من الاحتفال بهدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2).

وأشادت جماهير الأهلي بمستوى اللاعب الفلسطيني وقتاله في الملعب بأدوار هجومية ودفاعية.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، فجر الأحد، بعد مباراة مثيرة شهدت الكثير من التقلبات وأهدر خلالها الأهلي ضربة جزاء عن طريق لاعبيه محمود حسن "تريزيغيه".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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