مونديال الأندية: الأهلي يخسر عاشور بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : أكّد الأهلي المصري غياب لاعب الوسط الدولي إمام عاشور عن باقي مشوار الفريق في كأس العالم للأندية بكرة القدم، بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وفقا لما أعلن الأحد.

وقال النادي في بيان مقتضب "الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة".

وأضاف "الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات بميامي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية".

ويُعدّ غياب عاشور ضربة كبيرة لهجوم الأهلي الذي يعتمد على هداف الدوري المصري في الموسم المنصرم بشكل كبير.

وخرج عاشور في الدقيقة 14 من المباراة التي تعادل فيها الأهلي مع إنتر ميامي الأميركي سلبا على ملعب هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.

وبدا اللاعب البالغ 27 عاما متأثرا بعد إصابته قبل خروجه واستبداله بأحمد سيد (زيزو).