شكرا لقرائتكم خبر عن فارق رهيب.. القيمة التسويقية للأهلى وبالميراس البرازيلى قبل لقاء المونديال والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويبدأ بالميراس مبارياته بمواجهة بورتو في الجولة الأولى، ثم الأهلي ثم إنتر ميامي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتبلغ القيمة التسويقية الإجمالية للاعبي النادي الأهلي بـ47.95 مليون يورو، ويعد الأهلي من أعلى الفرق في قارة أفريقيا قيمة تسويقية، والذي يضم أبرز نجومه إمام عاشور وأحمد مصطفى «زيزو»، ومحمد على بن رمضان، وسام أبوعلي.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق بالميراس البرازيلى 252.55 مليون يورو، ويتصدر استيفان ويليان أغلى لاعبي بالميراس في القيمة التسويقية بمبلغ 60 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيكتور روكي بـ20 مليون يورو، ثم باولينيو بـ16 مليون يورو.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر، وأكد خلالها أن مكافأة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار، فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات، وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.