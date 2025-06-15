شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم إمام عاشور: "ننتظر عودتك سريعا" والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على دعم إمام عاشور لاعب الفريق، والذي تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكتبت الصفحة الرسمية لإمام عاشور: "ننتظر عودتك سريعاً".





وأجرى إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي جراحة ناجحة منذ قليل فى أحد مستشفيات مدينة ميامي الأمريكية.

وتعرض أمام عاشور للإصابة بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ووجه إمام عاشور، نجم خط وسط النادى الأهلى، رسالة لجماهير ناديه قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة كسر الترقوة فى أمريكا.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري إنستجرام: "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك.. الحمد الله على كل شيء.. الإصابة كانت صعبة وجت في أول لحظات ليا في البطولة، وده قدر ربنا ولازم ترضى بيه، كان نفسي أكون موجود وأقاتل مع إخواتي في الملعب، بس دا نصيبي، ودلوقتي داخل أعمل العملية، وإن شاء الله أرجع أقوى.. الإحساس اللي جوايا دلوقتي مش سهل بس اللي مخليني ثابت هو إيماني بدعمكم ودعواتكم.. المرحلة دى محتاجة منكم تبقوا ورا كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد كلهم بيلعبوا بقلبهم وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه.. صدقوني دعمكم بيفرق جداً واللاعيبة مستنياكم زي ما دايماً واقفين في ضهرنا".