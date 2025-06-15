شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى يشارك فى معسكر كاف لحكام أمم أفريقيا للمحليين 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يُشارك محمود ناجى الحكم الدولى المصرى، فى معسكر إعداد الحكام لبطولة أمم أفريقيا للمحليين فى الفترة من 21 حتى 25 يونيو الجارى بعد قرار لجنة الحكام بالكاف باختياره ضمن الحكام المختارين للتحكيم فى البطولة.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي محمود ناجي ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا، ويشارك محمود ناجي في معسكر إعداد الحكام للبطولة خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو المقبل.