شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى يشارك فى معسكر كاف لحكام أمم أفريقيا للمحليين 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد و حاتم رضاالأحد، 15 يونيو 2025 08:40 م
يُشارك محمود ناجى الحكم الدولى المصرى، فى معسكر إعداد الحكام لبطولة أمم أفريقيا للمحليين فى الفترة من 21 حتى 25 يونيو الجارى بعد قرار لجنة الحكام بالكاف باختياره ضمن الحكام المختارين للتحكيم فى البطولة.
واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي محمود ناجي ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا، ويشارك محمود ناجي في معسكر إعداد الحكام للبطولة خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو المقبل.
وتُقام النسخة الثامنة من كأس الأمم الأفريقية للمحليين في كلٍ من كينيا وتنزانيا وأوغندا، حيث لم تتقدم أي دولة لاستضافتها في البداية، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إسناد استضافة البطولة إلى ثلاث دول، هي: كينيا وتنزانيا وأوغندا، في اختبار لجاهزية الدول الثلاثة التي تستعد أيضًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027.
وسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أعلن رسميًا تأجيل كأس الأمم الأفريقية للمحليين إلى أغسطس المقبل، عوضًا عن فبراير 2025، وذلك لعدم جاهزية الملاعب المعنية بالبطولة.
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