شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ فترة الإعداد لفريق القدم النسائية 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 08:20 م

قرر محمد عزت المدير الفني لفريق كرة القدم النسائية بنادى الزمالك، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 1 يوليو المقبل، وتم إبلاغ لاعبات الفريق عن طريق الجهاز الإدارى بالموعد المحدد.

وقام محمد عزت برفع تقرير فنى لمجلس إدارة نادي الزمالك باحتياجات الفريق من صفقات ومراكز تحتاج إلى دعم للمنافسة فى الموسم الجديد على لقب الدورى والكأس.

وكان نادى الزمالك قد أعلن عن تعيين محمد عزت مديراً فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي، وذلك خلفا لعادل حسين الذى تقدم باستقالته من منصبه

وأنهى الزمالك الموسم فى المركز الرابع، فى أول مواسمه مشاركة بدورى الكرة النسائية.