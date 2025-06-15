شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل أشرف بن شرقى بعد استبعاده من مباراة الأهلي وإنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

حرص المغربى أشرف بن شرقى نجم الأهلى على الاستفسار من مدربه الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق عن أسباب غيابه عن مباراة المارد الأحمر الأولى فى كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامى الأمريكى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وجلس أشرف بن شرقى بديلا على دكة الأهلى ولكنه لم يجر حتى فترة الإحماء مع كل تبديل يقوم به المارد الأحمر على مدار شوطى اللقاء، ما يؤكد خروجه الكامل من حسابات ريبيرو.

وأكد ريبيرو لنجمه المغربى أن المشاركة فى مباريات الأهلى، أساسياً أو بديلا، رؤية فنية وحق أصيل للمدير الفنى، وتقبل أشرف بن شرقى قرار المدرب الإسبانى وشارك فى مران المستبعدين الذى أقيم عقب المباراة مباشرة على نفس ملعب اللقاء برفقة باقى زملائه.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.