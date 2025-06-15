شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تعيين جون إدوارد وشركة الملابس الجديدة بعد توقيع حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك للإعلان خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية الأسبوع الجارى، عن تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى للقلعة البيضاء، بشكل رسمى، حتى يقوم بمباشرة عمله بكامل طاقته.

كما يستعد الزمالك لإعلان التعاقد مع شركة الملابس الجديدة العالمية، والتى سترعى الزمالك الفترة المقبلة مقابل 3 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع حسين لبيب على تلك العقود.

ومن المنتظر أن يعود حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لمباشرة عمله بالقلعة البيضاء غدًا الاثنين، بعدما ابتعد طوال الفترة الماضية عن التواجد داخل النادى ومباشرة عمله بشكل طبيعى بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان من المفترض أن يتواجد حسين لبيب بمقر نادى الزمالك اليوم، الأحد، إلا أن رئيس القلعة البيضاء قام بالتأجيل لغدًا الاثنين، خوفًا من تعرضه لانتكاسة جديدة، فى ظل تحضيره لتقديم واجب العزاء فى والد محمد طارق عضو مجلس إدارة النادى، الذى سيقام اليوم.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.