شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع أندية البرازيل قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بالميراس البرازيلي في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة مابين 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديا.

والتقي الأهلى مع الأندية البرازيلية 6 مرات، خسر 5 مباريات، وفاز بمباراة واحدة بركلات الترجيح، قبل مواجهة بالميراس البرازيلى.

البداية كانت فى ديسمبر 2006، قدم الأهلي ملحمة أمام إنترناسيونالي الأمريكي، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف فى العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن يتوّج إنترناسيونالي باللقب في النهاية على حساب برشلونة.

وفي 2012 تأهل الأهلي إلى نصف النهائي ليواجه كورنثيانز البرازيلي بطل كوبا ليبارتادوريس، لكنه خسر بهدف نظيف، وتأهل كورنثيانز بهدف باولو جيريرو، ليلاقي تشيلسي في النهائي، ويفوز بهدف نظيف، بينما يخسر الأهلي المركز الثالث أمام مونتيري 2\0.

الانتصار الوحيد كان في 2020، كانت المباراة الوحيدة التي تمكن فيها الأهلي من تخطي فريق برازيلي بعد التعادل السلبي مع بالميراس، والفوز بركلات الترجيح 3\2 في مونديال قطر.

في نسخة 2021، تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس، وخسر الأهلي المواجهة بثنائية نظيفة، ليلة طرد أيمن اشرف، والتي مهدت الطريق للأهلي إلى البرونزية الثالثة، بعد الفوز على الهلال في مباراة المركز الثالث 2022، واجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة المركز الثالث، وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بـ4\2.

آخر مواجهة كانت في ديسمبر الماضي 2023 عندما تأهل فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.