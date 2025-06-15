شكرا لقرائتكم خبر عن كيجو السلة لـ"الخليج 365": فسخ العقد مع الأهلي بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 06:57 م

أكد مصطفى مكاوى كيجو لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى أن النادى وافق على رحيله إلى الشمال القطرى على سبيل الإعارة.

وقال كيجو، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تلقى عروضاً خارجية الموسم الماضى إلا أن الأهلي رفض فى ظل ارتباط الفريق بالبطولات.

واضاف كيجو أن مركزه يضم أكثر من لاعب وآخرهم التعاقد مع أحمد خلف بيبو لاعب الاتحاد السكندرى، فتحدثت مع المدير الفنى لفريق الأهلي ووافق على رحيلى عن الفريق، وتم فسخ العقد بالتراضى مع النادى.

وانضم كيجو للنادى الأهلى موسم 2023 قادما من الشمال القطرى حيث انتقل للفريق القطرى بعد رحيله عن الزمالك.