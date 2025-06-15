شكرا لقرائتكم خبر عن الشمال القطرى يضم كيجو لاعب سلة الأهلي على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 06:06 م

وافق النادى الأهلي على انتقال مصطفى مكاوى كيجو لاعب فريق كرة السلة إلى النادى الشمال القطرى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ومن المقرر أن ينتقل كيجو للشمال القطرى بداية من الموسم الجديد، على أن يعود لسلة الأهلي بعد مدة الاعارة.

ويستمر عقد كيجو مع سلة الأهلى حتى 2027، حيث وستبقى فى عقده موسمين مع الأحمر ،وانضم كيجو للأهلى موسم 2023 قادما من الشمال ، بعد أن تنضم اليه من الزمالك.

يذكر أن كيجو توج مع الأهلي ببطولة دورى سوبر السلة على حساب الاتحاد السكندرى.