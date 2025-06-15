أوسكار رويز يتواصل مع محمود عاشور قبل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتى

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القاهرة - سامية سيد - تواصل أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع الحكم الدولى محمود عاشور قبل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتى التى ستقام اليوم، الأحد، فى كأس العالم للأندية، وحرص على منحه بعض التعليمات، حيث يدير عاشور المباراة كحكم فار أساسى.

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا، الدولي المصري محمود عاشور حكما رئيسيا لتقنية الفيديو فى مباراة بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

المباراة التي يستضيفها ملعب تي كيو إل بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو تنطلق في الثانية عشرة مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة السابعة بتوقيت القاهرة ويُديرها الدولي السنغالي عيسى سي.

المشاركة الحالية للدولي البالغ من العمر 48 عاماً تعد استمراراً لمسيرة التألق له في السنوات الأخيرة كواحد من أهم وأفضل حكام تقنية الفيديو في أفريقيا والوطن العربي ، حيث سبق له التألق في أمم أفريقيا الماضية بكوت ديفوار 2024 وظهر في 10 مباريات منها المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو وكذلك المباراة النهائية بين "الأفيال البرتقالية" ونيجيريا كما شارك في دورة باريس الأولمبية وبعدها كأس الخليج الأخيرة بدولة الكويت.