شكرا لقرائتكم خبر عن "لقطة ميسي وياسر إبراهيم" تخطف الأضواء فى مباراة الأهلى وإنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

خطفت لقطة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامى الأمريكى مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلى الأضواء فى مباراة المارد الأحمر مع بطل أمريكا، والتى انتهت بالتعادل السلبى فى افتتاح كأس العالم للأندية.

وجاءت اللقطة من خلال مشادة بين ميسي وياسر إبراهيم الذي يبدو أنه استفز النجم الأرجنتيني بشكل قوي، جعلته يناطحه رأسًا برأس فى مشهد لم نعتد أن نراه من قائد إنتر ميامي، وتدخل لاعبو الفريقين من أجل تهدئتهما سريعًا منعًا لتصاعد الأمور.

وبعد كرة مشتركة توجه ميسي إلى ياسر إبراهيم ودخل في مشادة معه شهدت احتكاك بالرأس أعادت إلى الأذهان لقطة البرغوث الأرجنتيني مع مدافع الهلال علي البليهي. وسبق ودخل البليهي في مشادة قوية مع ميسي خلال مواجهة الأرجنتين والسعودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1 بالجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2022.

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ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر، وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار، فيما تبلغ مكافأة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.