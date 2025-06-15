شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة ورضا سليم وعبد الفتاح.. إمام عاشور ضحية جديدة لإصابة الترقوة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت إصابة الترقوة كابوساً يطارد لنجوم الأهلى، بعدما شهدت الفترة الماضية عدة إصابات قوية داخل الفريق بسببها، الأمر الذي استلزم إجراء عدة جراحات لبعض اللاعبين وغيابهم عن الملاعب فترة طويلة.

وأحدث حالة هو النجم إمام عاشور ليصبح الأهلي صاحب نصيب الأسد من هذه الإصابات، بعدما تعرض 4 لاعبين بالمارد الأحمر لهذه الإصابة، وهم رضا سليم وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة، وأخيراً إمام عاشور.

منذ ساعات قليلة، أعلن الأهلي إصابة إمام عاشور بكسر فى الترقوة واستبعاده من باقي مباريات كأس العالم للأندية، وخرج إمام عاشور مصابا فى الشوط الأول وهو يبكي بعد سقوطه على كتفه.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد مستشفيات ميامي، أثبتت إصابته بكسر فى الترقوة، وتلقى عاشور فى المرة الأولى العلاج لكنه بعد دقائق سقط باكيا على الأرض رغم محاولات الجهاز الطبي.

وتكررت إصابة إمام عاشور في الكتف بعدما تعرض لها في مارس 2024 حيث أصيب خلال الفوز على نيوزيلندا وديا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بـ" خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وغاب إمام آنذاك ما يقارب شهرين عن الأهلي بعد إجراء عملية جراحية.

ويُعد المغربي رضا سليم لاعب الاهلى أحد اللاعبين الذين عانوا من هذه الإصابة، بعدما تعرض لإصابة خطيرة فى الترقوة خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي، وقبل أن يخضع لعملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، غاب بسببها عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وعانى خالد عبد الفتاح، مدافع الأهلي، أيضاً من صدمة الترقوة بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة المصري البورسعيدى بالدوري ليغيب عن تدريبات الفريق ومبارياته قرابة الـ50 يوماً.

كما عانى رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق هو الآخر من إصابة الترقوة ليغيب عن الأهلي عدة أسابيع قبل أن يتماثل للشفاء.

كسور عظمة الترقوة تعد شائعة جدًا، خاصة بين الرياضيين، إذ تمثل الكسور ما يُقارب 5% من الكسور التي يصاب بها البالغين، وتحدث نتيجة السقوط على الكتف أو الذراع الممدودة، وهناك أشكال مختلفة لكسر الترقوة في العظمة ذاتها، إذ يمكن أن تنقسم إلى أجزاء عدة، أو تتحرك من مكانها بشكل شبه كامل، وفي بعض الحالات قد يحدث بها بعض التشققات فقط.

بعض الكسور التي تصيب عظمة الترقوة تحتاج إلى تدخل جراحي لإعادة تنظيمها، وفي أحيان أخرى تحتاج إلى ارتداء حمالة فقط تمنع الذراع والكتف من الحركة من أجل التئام العظمة مرة أخرى، وتحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع للتعافي.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.