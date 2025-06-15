شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يعود لمباشرة عمله بنادى الزمالك غدًا الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسين لبيب ، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لمباشرة عمله بالقلعة البيضاء غدًا الاثنين، بعدما ابتعد طوال الفترة الماضية عن التواجد داخل النادى ومباشرة عمله بشكل طبيعى بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان من المفترض أن يتواجد حسين لبيب بمقر نادى الزمالك اليوم، الأحد، إلا أن رئيس القلعة البيضاء قام بالتأجيل لغدًا الاثنين، خوفًا من تعرضه لانتكاسة جديدة، فى ظل تحضيره لتقديم واجب العزاء فى والد محمد طارق عضو مجلس إدارة النادى، الذى سيقام اليوم.

ومن المنتظر أن يقوم حسين لبيب فور عودته للعمل، بالتوقيع على تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى، على أن يتم الإعلان عن التعاقد عبر منصات الزمالك الرسمية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.