شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 يونيو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، حسين الشحات يدخل التاريخ فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى رغم الغضب الجماهيري، 28 يونيو آخر موعد للأندية لقيد اللاعبين القدامى فى القائمة الأولية للموسم الجديد.

الأهلي يعلن غياب إمام عاشور عن باقي مباريات كأس العالم للأندية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي ، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، موضحاً أن الفحوصات الطبية التي خصع لها إمام عاشور في إحدى المستشفيات بميامي أثبتت إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق فى كأس العالم للأندية.

28 يونيو آخر موعد للأندية لقيد اللاعبين القدامى فى القائمة الأولية للموسم الجديد

وحدد اتحاد الكرة يوم 28 يونيو الجارى كآخر موعد أمام الأندية لقيد اللاعبين القدامى فى القائمة الأولية استعداداً للموسم الجديد، وفى حال عدم قيد أى لاعب فى القائمة الأولية يعتبر لاعباً حراً.

وجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر اليوم، الأحد، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

يحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ مليون و500 ألف دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل 2 مليون دولار.

أخطر اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز للكرة النسائية بأن يضم كل فريق 3 لاعبات أجنبيات حداً أقصى بالدورى الجديد، مقابل اثنتين في دوري القسم الثاني، ولا تعتبر اللاعبة الفلسطينية كأجنبية.

علّق الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، على أزمة ركلة الجزاء التي أهدرها فريقه في مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي فى افتتاح كأس العالم للأندية ، موضحاً أن ترتيبه الأول فى تسديد ركلات الجزاء بين لاعبي الفريق.