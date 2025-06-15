شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الشناوي يستعيد بريقه مع الأهلي ويحرم إنتر ميامي من 3 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

استعاد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ، تألقه خلال مشاركته مع فريقه في مباراة إنتر ميامي ، والتي انتهت بالتعادل السلبي فجر اليوم الأحد، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث نجح الشناوي فى الحفاظ على نظافة شباكه بعد منع 3 فرص محققة للفريق الأمريكي.

وجاءت أبرز إحصائيات محمد الشناوي خلال المباراة كالتالي:

- مرر الكرة 28 مرة من بينها 23 مرة صحيحة

- لمس الكرة 44 مرة

- استعاد الكرة 11 مرة

- شتت الكرة 4 مرات

- تصدى لـ 6 تسديدات على المرمى

- نجح في منع 5 فرص من بينهم 3 فرص محققة

- لم تتم مراوغته

- لم يرتكب أي أخطاء

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافأة الفوز فى الدور الأول تبلغ مليونى دولار، فيما تبلغ مكافأة التعادل مليون دولار.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.