شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحدد 3 ملايين دولار لبيع فيستون ماييلى للفتح السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الكونغولى فيستون ماييلى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضًا من الفتح السعودى الذى يقوده البرتغالى جوزيه جوميز، للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحدثت مفاوضات أولية بين الفتح السعودى وبيراميدز، الذى حدد 3 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، وهو ما يراه نادى الفتح مبلغا ضخما جدًا، ومن المنتظر أن تكون هناك مفاوضات حول تخفيض تلك القيمة.

وفعل مسئولو بيراميدز الموسم الإضافى فى عقد فيستون ماييلي، وفقًا للبند المذكور فى تعاقد الطرفين، حيث يحق للفريق السماوى تفعيل الموسم الإضافى بشرط إخطار اللاعب قبل نهاية الموسم.

ورغم تفعيل بيراميدز البند وإبلاغ اللاعب بالرغبة فى استمراره لموسم إضافى، إلا أن فيستون ماييلى يتمسك بالرحيل عن بيراميدز فى ظل تلقيه عروضاً خارجية، ورغبة زوجته فى الرحيل.

ويعمل بيراميدز فى الوقت الحالى على البحث عن مهاجم أجنبى بديل لتعويض رحيل فيستون ماييلى حال الاستقرار على هذا الأمر، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.