شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لقيد اللاعبين والاستعلام بعد قرار اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة لائحة القيد للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026، وتضمنت العديد من البنود والقواعد الخاصة بقيد اللاعبين والمدربين فى الدورى الجديد.

س: ما هو آخر موعد لقيد اللاعبين فى الموسم الجديد؟

ج: آخر موعد لقيد اللاعبين فى قوائم أندية الدورى الممتاز سيكون فى الثانية عشرة مساء يوم 6 أغسطس المقبل.

س: وما هو آخر موعد للاستعلام؟

ج: آخر موعد للاستعلام سيكون فى الثالثة عصر نفس اليوم.

س: كم عدد اللاعبين فى قوائم الأندية للموسم الجديد؟

ج: - يُسمح للأندية بقيد 35 لاعبا في الموسم الجديد، مع قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005.

س: كم عدد اللاعبين الأجانب المسموح به فى كل فريق بالدورى الممتاز؟

ج: يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز، ولا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز، ولا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

س: ما هى أبرز بنود لائحة القيد الجديدة؟

أهم بنود لائحة القيد الجديدة هى:

- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013.

- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.

- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.