شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقيم حفل زفافه بمسقط رأسه فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل ناصر منسى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بزفافه الثلاثاء المقبل، حيث سيقيم اللاعب الحفل فى مسقط رأسه بالشرقية، وسط الأهل والأصدقاء.

ودعا ناصر منسى زملاءه فى الزمالك لحضور حفل الزفاف، لاسيما أن اللاعب سبق وعقد قرانه منذ عدة أيام، وانتظر حتى نهاية الموسم لإقامة حفل زفافه.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز حامل اللقب بركلات الترجيح، وجرد الزمالك نظيره بيراميدز من لقب كأس مصر بفوزه عليه بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لنسخة موسم 2024-2025 من البطولة، بعد تعادلهما 1-1.

وكان بيراميدز توج بكأس مصر لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي حصد أول ألقابه في دوري أبطال أفريقيا.

ولعبت ركلات الترجيح دور البطولة فى موسم الزمالك الحالى، حيث افتتح الزمالك مشواره في الموسم الحالي بتحقيق لقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

كما أختتم الزمالك مشواره في الموسم الحالي بتحقيق لقب كأس مصر على بيراميدز بفضل ركلات الجزاء الترجيحية.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.