شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بأداء الأهلي فى مستهل مشواره بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء المشرف لفريق الاهلي فى مباراته الأولى أمام إنتر ميامي فى منافسات كأس العالم للأندية بأمريكا، مشيرًا إلى أن النادي الأهلى يمثل كرة القدم المصرية ضمن منافسات أهم بطولة لكرة القدم للأندية فى العالم، متمنيا التوفيق للنادي الأهلي خلال باقي المباريات وصعوده إلى الأدوار التالية ومنافسته على اللقب، وهو ما يستحقه الفريق.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل المستمر مع البعثة والسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، للاطمئنان على الأوضاع الإدارية والفنية للفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الوزير تقديم كامل الدعم من الدولة المصرية ومتابعته الشخصية لكافة التفاصيل المرتبطة بسير البعثة واحتياجاتها.