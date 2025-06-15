شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مبارايات منتخب شباب اليد فى بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب شباب كرة اليد للسفر فجر يوم 17 يونيو الجارى إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجارى.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.

ويبدأ منتخب شباب اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ،مواجهاته بلقاء السعودية يوم 18 يونيو 3 عصرا ثم البحرين 19 يونيو 3 عصرا وأخيرا اسبانيا يوم السبت المقبل فى نفس التوقيت 3 عصرا أيضا .

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان.

حرص اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي علي توفير افضل برنامج إعداد للشباب واختتمه امس بالعودة من من معسكر أوروبي بعد اللعب مع صربيا وكرواتيا ، ومن المقرر ان يلعب المنتخب ودية اخيرة قبل السفر الي بولندا ، وغالبا ستكون محلية مع احد المنتخبات المصرية