شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشكل لجنة لتحديد مسئوليات مجلس الكاراتيه بشأن وفاة يوسف أحمد والان مع تفاصيل الخبر

بناءً على نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة وفاة اللاعب يوسف أحمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه التي أقيمت بالإسكندرية..

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة متخصصة لتحديد المسئوليات والاختصاصات والمتعلقة بدور رئيس مجلس إدارة وأعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه وكذلك جهازه التنفيذي، والوقوف على كافة الملابسات الإدارية والفنية المرتبطة بتنظيم البطولة وتطبيق الأكواد الطبية الواردة باللائحة الطبية الصادرة عن الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الدور الرقابي والإداري للوزارة، وانطلاقًا من التزامها بمبادئ الحوكمة وضمان المحاسبة المؤسسية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، ويؤكد أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لدى الدولة.

وكان اللاعب يوسف أحمد قد تعرّض لفقدان الوعي وسقط أرضًا خلال إحدى مبارياته في البطولة، وتم نقله على وجه السرعة لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذه لم تُكلل بالنجاح. وأسفرت التحقيقات عن إحالة عدد من المسؤولين باتحاد الكاراتيه إلى محكمة الجنح، مع استمرار متابعة القضية من الجهات المعنية.