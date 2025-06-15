شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلى قبل دخول غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

وجه إمام عاشور، نجم خط وسط النادى الأهلى، رسالة لجماهير ناديه قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة كسر الترقوة فى أمريكا.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري إنستجرام:"ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك.. الحمد الله على كل شيء.. الإصابة كانت صعبة وجت في أول لحظات ليا في البطولة، وده قدر ربنا ولازم ترضى بيه، كان نفسي أكون موجود وأقاتل مع إخواتي في الملعب، بس دا نصيبي، ودلوقتي داخل أعمل العملية، وإن شاء الله أرجع أقوى.. الإحساس اللي جوايا دلوقتي مش سهل بس اللي مخليني ثابت هو إيماني بدعمكم ودعواتكم.. المرحلة دى محتاجة منكم تبقوا ورا كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد كلهم بيلعبوا بقلبهم وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه.. صدقوني دعمكم بيفرق جداً واللاعيبة مستنياكم زي ما دايماً واقفين في ضهرنا".

ويجري إمام عاشور جراحة فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، فى أمريكا بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة.

وتعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لصدمة قوية بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، وتأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية.

اصابة امام عاشور

من جهته قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، موضحاً أن الفحوصات الطبية التي خصع لها إمام عاشور في إحدى المستشفيات بميامي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

وكان إمام عاشور غادر مباراة فريقه أمام إنتر ميامي، والتي انتهت بالتعادل السلبي فجر اليوم الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بعد تعرضه للإصابة ليخضع لفحوصات طبية فى أحد مستشفيات مدينة ميامي

وجاءت أبرز إحصائيات إمام عاشور خلال المباراة كالتالي:

- شارك في 13 دقيقة.

- قام بتسديدتين من بينهما واحدة على المرمى.

- مرر الكرة 4 مرات صحيحة بنسبة 100%.

- لمس الكرة 9 مرات.

- حصل على خطأ واحد.

- لم يرتكب أي أخطاء.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.