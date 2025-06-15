شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تلميح حسين الشحات بالرحيل عن الأهلى قبل مباراة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

جاء تلميح حسين الشحات نجم الأهلي لمغادرة ناديه عقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، ليفتح أبواب الانتقادات للاعب، خاصة بعد إهداره فرصة محققة فى افتتاح البطولة أمام إنتر ميامى.

وقال حسين الشحات قبل مواجهة الأهلى وإنتر ميامى فى تصريحات لقناة أون سبورت، "بعد كأس العالم سأحسم مستقبلي، أبحث عن نادٍ بعيداً عن الضغوط لأنني عشت عدة مواسم مليئة بالتحديات، والبطولات، والضغوط، مع الأهلي، ولن ألعب في أي نادٍ في الدوري المصري سوى للفريق الأحمر".

ووجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء الهجوم على الشحات، بعدما تسبب برعونة في ضياع فرصة هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث لاحت له فرصة بشبه انفراد أمام المرمى في ظل وجود 4 من زملائه بجانبه وكان يمكن التمرير لأحدهم، ولكنه تباطأ بشكل غريب حتى عاد دفاع إنتر ميامي وقطعت الكرة منه.

ورغم ذلك الهجوم رفع حسين الشحات رصيده من المشاركات في كأس العالم للأندية إلى 16 مباراة، ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها.

وكان الشحات قد شارك لأول مرة في مونديال الأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، وقاده حينها للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الفضية.

ومع انتقاله إلى الأهلي، أصبح عنصرًا أساسيًا في كل مشاركات الفريق بكأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2025.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.