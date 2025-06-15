شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي فى أولى مبارياته بكأس العالم للأندية 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره الأمريكي إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر اليوم، الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص خلال المباراة من بينها ركلة جزاء سددها محمود حسن تريزيجية وتصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي.

وجاءت أبرز إحصائيات الأهلي خلال المباراة كالتالي:

- الاستحواذ: 45%

- إجمالي التسديدات: 11 تسديدة من بينها 8 على المرمى

- الفرص الخطيرة: 5 فرص

- الضربات الركنية: 4

- التمريرات الصحيحة: 353 تمريرة

- الهجمات: 67 هجمة

- تدخلات ناجحة 65%

- الفوز في المواجهات الثنائية: 46 مرة

- مراوغات مكتملة: 37%

- مخالفات: 11 مخالفة

- بطاقة صفراء واحدة

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر، وأكد خلالها أن مكافأة الفوز فى الدور الأول تبلغ مليونى دولار، فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.