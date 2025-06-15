شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم شيكابالا وديانج.. لاعبون ينتظرون حسم مصيرهم قبل 28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عدد كبير من اللاعبين حسم مصيرهم مع أنديتهم قبل 28 يونيو الجارى، سواء بالقيد فى القائمة الأولية، ما يعنى استمرارهم مع فرقهم فى الموسم الجديد أو عدم القيد، وبالتالى خروجهم من القائمة وانتقالهم إلى أندية أخرى.

أبرز هؤلاء اللاعبين محمود شيكابالا فى الزمالك، وأليو ديانج فى الأهلى حيث يرتبطان بعقود مستمرة مع القطبين، وفى حال عدم قيدهما بالقائمة الأولية بحد أقصى يوم 28 يونيو فهذا يعنى رحيلهما عن الناديين.

وترددت أنباء مؤخرا حول وجود خلاف بين شيكابالا وإدارة الزمالك على الاستمرار فى الموسم الجديد، حيث كان اللاعب يفكر جديا فى الاعتزال، بينما يحسم الأهلى مصير ديانج فى قائمته عقب بطولة كأس العالم للأندية.

وحدد اتحاد الكرة يوم 28 يونيو الجارى كآخر موعد أمام الأندية لقيد اللاعبين القدامى فى القائمة الأولية استعدادا للموسم الجديد، وفى حال عدم قيد أى لاعب فى القائمة الأولية يعتبر لاعبا حرا.

ويبدأ قيد القوائم الإضافية التى تضم اللاعبين الجدد فور اعتماد القائمة الأولية وتستمر حتى 6 أغسطس لأندية الدورى الممتاز وفقا لتعليمات القيد الجديدة.

أعلن اتحاد الكرة، لائحة القيد للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026 والتى تضمنت العديد من البنود والقواعد الخاصة بقيد اللاعبين والمدربين فى الدورى الجديد.

ونرصد أهم 14 بندا فى لائحة القيد الجديدة، كالتالى:

- يُسمح للأندية بقيد 35 لاعبا في الموسم الجديد.



- قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005.



- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013.

- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.



- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.



- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.



يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.



- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.



- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.



- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.



- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.



- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.



- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.