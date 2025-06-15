شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي بن رمضان يحقق العلامة الكاملة فى التمريرات بأول مشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

شارك التونسي محمد علي بن رمضان فى أول مهمة رسمية له مع النادي الأهلي بعد انضمامه إلى الفريق الأحمر مؤخراً، وذلك أمام إنتر ميامي، التى انتهت بالتعادل السلبي فجر اليوم الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت أبرز إحصائيات بن رمضان خلال المباراة كالتالي:

- شارك في 64 دقيقة.

- سدد كرة واحدة على المرمى.

- صنع فرصتين.

- مرر الكرة 17 مرة صحيحة بنسبة 100%.

- لمس الكرة 29 مرة.

- مراوغات مكتملة 33%.

- فقد الاستحواذ 6 مرات.

- استعاد الكرة 4 مرات.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر، وأكد خلالها أن مكافآة الفوز فى الدور الأول تبلغ مليوني دولار، فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجارى.