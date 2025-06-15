الامارات | الفلسطيني أبوعلي يشعر بخيبة أمل لعدم حصد الأهلي 3 نقاط ضد إنتر ميامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مهاجم الأهلي المصري، الفلسطيني وسام أبو علي عن خيبة أمله لعدم حصد فريقه النقاط الثلاث في مباراته ضد إنتر ميامي الأميركي في افتتاح بطولة العالم للأندية في كرة القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي فجر الأحد.

وقال ابو علي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم حصدنا ثلاث نقاط من المباراة». واضاف «مع كامل احترامي لفريق إنتر ميامي، الذي يضم العديد من اللاعبين الرائعين، كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في الشوط الأول. للأسف، لم نستغل فرصنا للفوز».

وتابع «كان جمهورنا رائعًا. إنه نادٍ كبير حقًا، ومع هذا العدد الكبير من المشجعين هنا لدعم الأهلي، منحنا ذلك دفعة معنوية كبيرة خلال المباراة، والتي كان من الممكن أن نفوز بها».

وأكمل «أما بالنسبة لمباراتنا القادمة ضد بالميراس، فنحن نعلم أنها ستكون صعبة. سنعمل بجد للتحضير، ونأمل أن يحالفنا الحظ في مبارياتنا القادمة».

وكان لسان حال مدرب الأهلي الجديد الاسباني خوسيه ريبيرو، الذي كان يشرف على أول مباراة رسمية له على رأس الجهاز الفني للعملاق المصري بعد حلوله بدلا من السويسري مارسيل كولر المقال من منصبه آواخر مايو الماضي، مماثلا اذ اعرب ايضا عن أسفه لإهدار فريقه للفرص في الشوط الأول.

وقال ريبيرو «ارتكبنا بعض الأخطاء وأهدرنا بعض الفرص الجيدة اليوم. لو تمكنا من تسجيل بعض منها، لكانت المباراة مختلفة تمامًا». وتابع «سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن أداءنا تراجع قليلاً في الشوط الثاني، حيث واجهنا بعض المشاكل في تمركز اللاعبين وأخطأنا في بعض التمريرات. مع ذلك، هناك العديد من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من المباراة، بالإضافة إلى بعض الجوانب التي نعلم أنه يمكننا تحسينها».

اما حارس مرمى الأهلي المخضرم محمد الشناوي فأكد أن فريقه استحق نقطة المباراة في ظل ظروف صعبة.

وقال «إنتر ميامي فريق رائع. في الشوط الأول، فعلنا ما يجب علينا فعله وكنا الفريق الأفضل، لكن مستوانا تراجع قليلاً في الشوط الثاني لأننا كنا نعلم أنهم سيدخلون بقوة بعد الاستراحة. أثرت علينا الرطوبة قليلاً، لكن على الأقل حصلنا على التعادل في النهاية».

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