شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات معلقة فى ألعاب صالات الزمالك.. مدرب اليد وعودة هيكل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 01:30 م

تشهد ألعاب الصالات فى نادى الزمالك عدداً من الملفات الملعقة التى تنتظر الحسم خلال الميركاتو الصيفى الحالى من أجل تصحيح الأوضاع خلال المرحلة المقبلة على صعيد كافة الألعاب.

يسعى مسئولو نادى الزمالك إلى حسم ملف المدير الفنى الأجنبى لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل بعد العودة مجددا للمدرسة الأجنبية، فى ظل فشل المفاوضات مع باسم السبكى الذى جدد تعاقده مع الترجى التونسى.

جاء ذلك أيضاً فى ظل قرار مجلس إدارة نادى سموحة تجديد الثقة فى حسين زكى للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

كان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق وسط تمسك نادي سموحة باستمراره.

ويبدو أن مجلس الزمالك يفكر فى المدرسة الأجنبية، بالرغم من أن نجاحات الزمالك فى كرة اليد كانت على يد مدربين مصريين، أمثال أيمن صلاح وحسن زكى وباسم السبكى ومدى أبو المجد.

كما أن عودة رضا هيكل لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك الذى خاض مؤخرا تجربة إحتراف فى كان الفرنسى معلقة حتى الآن، فى ظل مطالبته التعاقد مع صفقات سوبر بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا.

يأتى رغبة هيكل فى تعاقد الفريق مع لاعبين سوبر حتى ينجح فى المنافسة على الألقاب الموسم المقبل حتى لا تحمله الجماهير المسئولية وحده.

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي فى فرنسا.

ويطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية، وتحقيق بطولة وحيدة وهى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى.

فيما تسببت شروط وضوابط اتحاد الكرة الطائرة فى التعاقدات الجديدة فى إعادة نظر مسئولى الزمالك فى صفقات الموسم المقبل على صعيد فريق سيدات الطائرة، من حيث وضع فى الحسبان الأولوية فى التعاقدات.

وتفيد الضوابط الجديدة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.