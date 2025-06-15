شكرا لقرائتكم خبر عن "تعبتنى يا حسين".. شاهد رد فعل مذيع أون سبورت إف إم على فرصة الشحات المهدرة والان مع تفاصيل الخبر

انفعل أشرف محمود، معلق مباراة الأهلى و إنتر ميامى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، على ضياع فرصة حسين الشحات الأخيرة فى أولى مواجهات كأس العالم للأندية والتى انتهت بالتعادل السلبى بنتيجة 0-0 .

وردد معلق المباراة عبارة "تعبتنى يا حسين" فى لحظة انفعالية أثناء التعليق مليئة بالحماس، خاصة أن الأهلى كان قريباً جداً من الفوز.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.