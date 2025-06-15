شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 01:15 م

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمباراة الأهلى ضد إنتر ميامى الأمريكى، على أن يختتم دور المجموعات فجر يوم 27 يونيو الجاري.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر اليوم الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص خلال المباراة من بينها ركلة جزاء سددها محمود حسن تريزيجية وتصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي.

وتقام اليوم، الأحد، مباراتان تجمعان بايرن ميونيخ مع أوكلاند سيتى وباريس سان جيرمان مع أتلتيكو مدريد.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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مواعيد مباريات كأس العالم للأندية بتوقيت القاهرة- الأحد 15 يونيو

7 مساء - بايرن ميونيخ × أوكلاند - المجموعة الثالثة

10 مساء - باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد - المجموعة الثانية

- الإثنين 16 يونيو

1 صباحا - بالميراس × بورتو - المجموعة الأولى

5 فجرا - بوتافوجو × سياتل - المجموعة الثانية

10 مساء - تشيلسي × لوس أنجلوس - المجموعة الرابعة

- الثلاثاء 17 يونيو

1 صباحا - بوكا جونيورز × بنفيكا - المجموعة الثالثة

4 فجرا - فلامنجو × الترجي - المجموعة الرابعة

7 مساء - فلومنينيسي × دورتموند - المجموعة السادسة

10 مساء - ريفر بليت × أوراوا - المجموعة الخامسة

- الأربعاء 18 يونيو

1 صباحا - أولسان هيونداي × صنداونز - المجموعة السادسة

4 فجرا - مونتيري × إنتر - المجموعة الخامسة

7 مساء - مانشستر سيتي × الوداد - المجموعة السابعة

10 مساء - ريال مدريد × الهلال - المجموعة الثامنة

- الخميس 19 يونيو

1 صباحا - باتشوكا × سالزبورج - المجموعة الثامنة

4 فجرا - العين × يوفنتوس - المجموعة السابعة

الجولة الثانية

7 مساء - بالميراس × الأهلي - المجموعة الأولى

10 مساء - إنتر ميامي × بورتو - المجموعة الأولى

- الجمعة 20 يونيو

1 صباحا - سياتل × أتليتكو مدريد - المجموعة الثانية

4 فجرا - باريس سان جيرمان × بوتافوجو - المجموعة الثانية

7 مساء - بنفيكا × أوكلاند - المجموعة الثالثة

9 مساء - فلامنجو × تشيلسي - المجموعة الرابعة

- السبت 21 يونيو

1 صباحا - لوس أنجلوس × الترجي - المجموعة الرابعة

4 فجرا - بايرن ميونيخ × بوكا جونيورز - المجموعة الثالثة

7 مساء - صنداونز × دورتموند - المجموعة السادسة

10 مساء - إنتر × أوراوا - المجموعة الخامسة

- الأحد 22 يونيو

1 صباحا - فلومينينسي × أولسان هيونداي - المجموعة السادسة

4 فجرا - ريفر بليت × مونتيري - المجموعة الخامسة

7 مساء - يوفنتوس × الوداد - المجموعة السابعة

10 مساء - ريال مدريد × باتشوكا - المجموعة الثامنة

- الإثنين 23 يونيو

1 صباحا - سالزبورج × الهلال - المجموعة الثامنة

4 فجرا - مانشستر سيتي × العين - المجموعة السابعة

الجولة الثالثة

10 مساء - سياتل × باريس سان جيرمان - المجموعة الثانية

10 مساء - أتليتكو مدريد × بوتافوجو - المجموعة الثانية

- الثلاثاء 24 يونيو

4 فجرا - إنتر ميامي × بالميراس - المجموعة الأولى

4 فجرا - بورتو × الأهلي - المجموعة الأولى

10 مساء - أوكلاند × بوكا جونيورز - المجموعة الثالثة

10 مساء - بنفيكا × بايرن ميونيخ - المجموعة الثالثة

- الأربعاء 25 يونيو

4 فجرا - لوس أنجلوس × فلامنجو - المجموعة الرابعة

4 فجرا - الترجي × تشيلسي - المجموعة الرابعة

10 مساء - دورتموند × أولسان هيونداي - المجموعة السادسة

10 مساء - صنداونز × فلومينينسي - المجموعة السادسة

- الخميس 26 يونيو

4 فجرا - إنتر × ريفر بليت - المجموعة الخامسة

4 فجرا - أوراوا × مونتيري - المجموعة الخامسة

10 مساء - يوفنتوس × مانشستر سيتي - المجموعة السابعة

10 مساء - الوداد × العين - المجموعة السابعة

- الجمعة 27 يونيو

4 فجرا - الهلال × باتشوكا - المجموعة الثامنة

4 فجرا - سالزبورج × ريال مدريد - المجموعة الثامنة