شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأهلي يوقف خطورة ليونيل ميسي فى افتتاح كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

نجح لاعبو النادي الأهلي فى إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مشاركته مع فريقه إنتر ميامي أمام الأهلي، في المباراة التى انتهت بالتعادل السلبي فجر اليوم، الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت أبرز إحصائيات ميسي خلال المباراة كالتالي:

- شارك فى 90 دقيقة.

- سدد مرتين على المرمى من أصل 5 تسديدات.

- صنع فرصتين.

- مرر الكرة 31 مرة صحيحة من 42 بنسبة 74%.

- لمس الكرة 76 مرة.

- مراوغات مكتملة 75%.

- فقد الاستحواذ 25 مرة.

- تمت مراوغته 3 مرات.

- استعاد الكرة 4 مرات.

- تدخلات ناجحة 50%.

مليون دولار للأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر، وأكد خلالها أن مكافأة الفوز في الدور الأول تبلغ مليوني دولار، فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.