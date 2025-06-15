شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة ريبيرو مع زيزو بعد التغيير المفاجئ أمام إنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

حرص الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة سريعة مع لاعبه أحمد مصطفى زيزو لشرح أسباب قراره المفاجئ باستبداله فى مباراة إنتر ميامى الأمريكى، التى انتهت بالتعادل السلبى.

ريبيرو يوضح سبب استبدال زيزو رغم تألقه أمام إنتر ميامي

وأكد المدرب الإسبانى لـ زيزو أن قرار الاستبدال لا يتعلق بمردوده خلال المباراة، مشدداً على أنه قدم مباراة كبيرة، ولكنه كان يسعى لتغيير تكتيكى بسبب الضغط الهجومى لبطل أمريكا فى الشوط الثانى.

وقرر ريبيرو استبدال زيزو فى الشوط الثاني، بعدما كان قد دفع به بديلا، إثر إصابة إمام عاشور في الشوط الأول. وغادر اللاعب المباراة، وعلامات الضيق على وجهه من التغيير، خاصة بعد الأداء الهجومي الجيد الذي قدّمه خلال المباراة، وصناعته لعدة فرص، أبرزها صناعة ركلة الجزاء التى أهدرها تريزيجيه، بجانب الركنية التي كاد أشرف داري أن يسجل منها هدفاً برأسية محققة.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل مع إنتر ميامي في مونديال الأندية

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الامريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.