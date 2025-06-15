شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التحقيق مع أحمد حمدي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد حمدي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك للتحقيق لدي الشئون القانونية بالنادي الأربعاء المقبل، بناءً على قرار مجلس إدارة النادي.

يأتي التحقيق مع أحمد حمدي لاعب الزمالك على خلفية إثارته الجدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قبل سفره إلي ألمانيا، ومطالبته بالحصول على تكاليف السفر باليورو وليس بالجنيه المصري، كما فعل مسئولو الزمالك.

وقرر مسئولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على أحمد حمدي وإحالته للتحقيق، وأكد مصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب أخطأ فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن، وإثارته للجدل حول ملف سفره إلى ألمانيا.

عاد أحمد حمدى إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت قادماً من ألمانيا بعد الاطمئنان على جراحة الرباط الصليبي بصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.