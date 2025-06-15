شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يحاضر نجوم الأهلى عن بالميراس قبل مواجهته بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الإسبانى خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للنادى الأهلى، محاضرة فنية مع لاعبيه للحديث عن فريق بالميراس البرازيلي قبل ملاقاته الخميس المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره الأمريكي إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر اليوم الأحد، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص خلال المباراة من بينها ركلة جزاء سددها محمود حسن تريزيجية وتصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي.

نادي بالميراس يُعد واحدًا من أكبر أندية البرازيل وأكثرها نجاحًا على الصعيدين المحلي والقاري، لكنه فى السنوات الأخيرة وتحديدًا مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا أصبح قوة لا يُستهان بها في قارة أمريكا الجنوبية.

ويشرح المدرب الإسبانى لنجوم الاهلى أسلوب لعب بالميراس الذى يعتمد على الضغط العالي، والاعتماد على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم ويؤكد ريبيرو للاعبيه أن بالميراس يمتلك لاعبين موهوبين قادرين على صنع الفارق في الثلث الأخير، إلى جانب تمركز دفاعي جيد خاصة في الكرات الثابتة، وهي نقطة تفوق كبيرة لبطل البرازيل.

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ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.