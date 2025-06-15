فى نفس اليوم.. الشناوى يرسخ عقدته لسواريز بكأس العالم مع الأهلى والمنتخب

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رسخ محمد الشناوي، حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عقدته للنجم لويس سواريز نجم إنتر ميامي الأمريكى بعد 7 سنوات.

وشهدت مباراة الأهلى وإنتر ميامى الأمريكى تألقاً لافتاً للشناوي، الذي تصدى لأكثر من محاولة، ليمنع رفاق سواريز من كسب الأفضلية على حساب المارد الأحمر، ليعيد للأذهان تألقه أمام سواريز مع منتخب مصر وفى نفس اليوم أيضاً ولكن قبل 7 سنوات.

الشناوى يحرم سواريز من هز شباك الفراعنة فى 15 يونيو 2018

في مثل هذا اليوم 15 يونيو 2018 ، نجح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر في التتويج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الفراعنة مع أوروجواى بكأس العالم روسيا 2018، ليصبح أول حارس مرمى عربى وأفريقى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم، ويقتحم التشكيلة المثالية لأول جولة.

حصول الشناوى على جائزة الأفضل لم يكن بسبب تصدياته فحسب؛ بل بسبب قراراته أيضا التى اتخذها فى توقيتات ممتازة، وفى اللحظة الحاسمة، ليتأكد الجميع أن الكرة المصرية وجدت ضالتها فى حارس كبير.

وتلقى المنتخب المصرى هزيمة قاسية فى الدقائق الأخيرة أمام أوروجواى فى افتتاح مبارياته بكأس العالم بروسيا 2018 لحساب المجموعة الأولى.

وارتقى خيمنيز أعلى من المدافعين ليحول برأسه كرة من ركلة حرة في شباك محمد الشناوي حارس مصر، الذي أنقذ قبلها فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.

وقدم منتخب مصر عرضا جيدا رغم غياب نجمه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، الذي رفض مدربه الأرجنتيني وقتها هيكتور كوبر المخاطرة به، وتألق الحارس محمد الشناوي في إبعاد محاولات لويس سواريز وإدينسون كافاني.

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وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي،‏ ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الإمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر وأكد خلالها أن مكافآة الفوز في الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار فيما تبلغ مكافآة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.