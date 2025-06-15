مونديال الأندية: جيرو يعتبر أن تشلسي ناديه السابق "تغيّر كثيرا"

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : اعتبر الفرنسي الدولي السابق أوليفييه جيرو مهاجم لوس أنجليس أف سي الأميركي، أن فريقه السابق تشلسي الإنكيزي "تغيّر كثيرا" منذ مغادرته له في 2021، وذلك قبل مواجهة الفريقين الإثنين في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وقال جيرو (38 عاما) الذي لعب لتشلسي بين 2018 و2021 ثم ميلان الإيطالي بين 2021 و2024 قبل الانتقال إلى لوس أنجليس، في مؤتمر صحافي في وقت سابق من هذا الأسبوع "النادي تغيّر كثيرا. أعتقد أنني لعبت فقط مع ريس جيمس وتريفوه تشالوبا من بين اللاعبين الحاليين. لكنه يبقى شعورا جميلا، حتى هنا في الولايات المتحدة هناك الكثير من مشجعي تشلسي وأرسنال. دائما ما يمدحونني على ما قدّمته في تلك السنوات".

وأضاف "هذا يعطيني شعورا بأنني تركت أثرا طيبا في النادي وبين المدربين والمشجعين. فزت معهم بألقاب رائعة (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019، ودوري أبطال أوروبا 2021)، لن أنسى ذلك أبدا، وسيبقون دائما في قلبي".

ومن الممكن ألا يكون جيرو لاعبا أساسيا في المواجهة مع فريقه السابق، إذ لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه ضمن صفوف لوس أنجليس منذ انضمامه الصيف الماضي، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط في 34 مباراة.

ولم يتمكن جيرو الذي مثّل فرنسا في 137 مباراة من تسجيل أكثر من 3 أهداف مع فريقه هذا الموسم الذي انطلق في شباط/فبراير.

ويأمل جيرو أن تتيح مسابقة كأس العالم للأندية للدوري الأميركي الذي كثيرا ما يُستهان به، فرصة لإثبات مستواه أمام أندية كبرى من مختلف أنحاء العالم.

قال "إنها فرصة رائعة لسياتل (ساوندرز) و(إنتر) ميامي ولوس أنجليس لإظهار جودة الدوري، وكيف أن كرة القدم باتت أكثر أهمية في البلاد خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة".