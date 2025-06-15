شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يعود لمنصة التتويج بكأس مصر بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 15 يونيو 2001 عاد النادى الأهلى إلى منصة التتويج بلقب كأس مصر بعد غياب 5 سنوات، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على غزل المحلة فى الوقت الإضافى بهدفين دون رد سجلهما علاء إبراهيم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي، وأضاف محمد جودة الهدف الثانى من ضربة جزاء احتسبها الحكم رضا البلتاجى فى الدقيقة 114 من عمر المباراة.

جاء تشكيل الأهلى فى نهائى الكأس بقيادة الألمانى هانز ديكسى مكونا من: عصام الحضري، سمير كمونة، شادى محمد، حسين شكرى (محمد جودة)، النيجيرى إسحق أول، هشام حنفى (أشرف أمين)، هادى خشبة، سعيد عبدالعزيز، على ماهر، علاء إبراهيم، خالد بيبو (وليد صلاح الدين).

بينما جاء تشكيل غزل المحلة بقيادة فاروق جعفر مكونا من: السيد القصراوى، كرم جابر، وائل جمعة، أشرف كابونجا (البسيونى محمود)، وائل سعد، حسام الشربيني، حسام عبدالعال، محمد سعد (محمود صبحى)، عيد اللوزي، مصطفى عبده، أمير صلاح زكى ( رمضان رجب).

وشهد المباراة من مدرجات استاد القاهرة البرتغالى مانويل جوزيه فى أول ظهور له بعد توقيعه عقد تدريب الأهلى لأول مرة، وطلب ضم المدافع وائل جمعة.

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.