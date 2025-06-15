شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري: الحظ لم يحالفنا أمام إنتر ميامي وسنلعب أمام بالميراس وبورتو بتركيز والان مع تفاصيل الخبر

قال أشرف داري لاعب الأهلي، إن الفريق أهدر فرصة تحقيق الفوز أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، مؤكدا أن اللاعبين سيغلقون صفحة المباراة استعدادا لمواجهتي بالميراس وبورتو.

وأضاف: « قدمنا مباراة جيدة أمام إنتر ميامي، ولكن الحظ لم يحالفنا لتحقيق الفوز، وسنبذل قصارى جهدنا في المواجهات المقبلة لإسعاد الجماهير».‏ وأكد داري: «سنحاول دخول مباراتي بالميراس وبورتو بكامل تركيزنا وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل».‏

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهري ومحمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه ووسام أبو علي.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية، وأدار المباراة طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، وعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة المباراة.

وبذلك يحصد الأهلي وإنتر ميامي نقطة، ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.