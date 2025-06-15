شكرا لقرائتكم خبر عن بن رمضان: أغلقنا صفحة إنتر ميامي والتركيز سلاحنا أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، إن جميع لاعبي الفريق ‏قدموا مباراة قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة ‏الأمريكية، مضيفا أن مباراة إنتر ميامي كانت مهمة لنا في البطولة، وكنا عازمين على ‏تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط .. جميع اللاعبين قدموا مباراة قوية خاصة في ‏الشوط الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص.‏

وأكد أن الفريق مطالب بالتركيز على الأمور الإيجابية من المباراة وتلافي ‏السلبيات في المرحلة المقبلة،.

واختتم محمد علي بن رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة إنتر ميامي انتهت، وعلى ‏الفريق التركيز في المباراة المقبلة أمام بالميراس لتحقيق أهداف الأهلي في البطولة وإسعاد ‏الجماهير.‏

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي صباح اليوم ،الأحد، بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية، وأدار المباراة طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، وعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة المباراة.

وبذلك يحصد الأهلي وإنتر ميامي نقطة، ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

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