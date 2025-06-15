شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: أهدرنا فرصا كبيرة أمام إنتر ميامي والتأهل مازال قائما والان مع تفاصيل الخبر

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، أن مباراة إنتر ميامي كانت سهلة، وأضاعنا أكثر من فرصة محققة في الشوط الأول لتحقيق الفوز، وكان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، ولكن يبقى الحصول على نقطة أفضل من لا شيء.

وتابع طاهر، أن هناك مباريات مهمة قادمة يمكن أن نصعد من خلالها، مشيرا إلى أن فريق بالميراس فريق كبير، وسوف نشاهد مبارياته قبل المواجهة القادمة، للتعرف على أسلوب لعبه، وسوف نسعى لتقديم مباراة جيدة والحصول على الثلاث نقاط.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي صباح اليوم ،الأحد،على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية، وأدار المباراة طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، وعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة المباراة.

وبذلك يحصد الأهلي وإنتر ميامي نقطة، ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.