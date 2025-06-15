شكرا لقرائتكم خبر عن 33 عاما من الإنجازات.. محمد صلاح "صائد الجوائز العالمية" يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل النجم المصري محمد صلاح ، جناح ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 33، حيث ولد فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى أرتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب فى مصر، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

كما حصل النجم المصرى محمد صلاح على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.

تواجد محمد صلاح في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج 5" منذ عام 2000.

ووفقًا لموقع "givemesport" البريطاني، لعب محمد صلاح 20.108 دقيقة مع ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ عام 2000، بينما تصدر برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد القائمة بعدما شارك لمدة 22.823 دقيقة بالمسابقة ذاتها.

واحتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين فوزاً بجائزة "رجل المباراة" في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج 5" هذا الموسم.

ووفقًا لموقع "givemesport" البريطاني، حصل محمد صلاح على جائزة "رجل المباراة" في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 – 2025 في 10 مباريات ليتواجد في المركز الثالث بقائمة قائمة أكثر اللاعبين فوزاً بجائزة "رجل المباراة" في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج 5".

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

ليس هذا فحسب، بل حقق محمد صلاح أرقاًماً قياسية، حيث بلغ رصيد إسهاماته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 47 هدفاً، ليعادل الرقم المسجل باسم الأسطورتين آلان شيرار وأندي كول كأكثر من أسهما بأهداف في موسم واحد من المسابقة، مع ملاحظة أنهما حققا ذلك في موسم مكون من 42 جولة وليس 38.