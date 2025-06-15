شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد إمام عاشور فى باقى مباريات كأس العالم وفحوصات لحسم مصير الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي، لفحوصات طبية شاملة خلال الوقت الحالي بأحد مستشفيات أمريكا لتحديد مدى حاجته لإجراء جراحة عاجلة خلال الساعات المقبلة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي التي أقيمت خلال الساعات الإولى من صباح اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.

ومن المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن باقي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية حيث تُشير المعلومات الأولية إلى أن غياب اللاعب عن الأهلي لن يقل عن 21 يوماً لينتهي بذلك مشواره سريعاً في كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي التي أقيمت على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي، وأدارها طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، وعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة المباراة.

وبذلك يحصد الأهلي وإنتر ميامي نقطة، ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.