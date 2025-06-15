شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الزمالك تتعاون مع جون إدوارد لحسم ملف المدرب فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون لجنة التخطيط بنادي الزمالك مع جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادى للقلعة البيضاء، من أجل حسم ملف المدير الفني الأجنبي الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول الموسم المقبل، حيث ترغب لجنة التخطيط في حسم اسم المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة، من أجل منحه الوقت الكافى لدراسة الفريق وتحديد موعد انطلاق معسكر الإعداد المغلق قبل انطلاق الموسم.

وتعمل لجنة التخطيط مع جون إدوارد في ملف المدير الفني في سرية تامة، حيث يتم التفاوض مع أكثر من مدرب من أجل تحديد الأنسب بالنسبة للقلعة البيضاء من حيث الفكر وتطلعاته المستقبلية، وكذلك الراتب الذى سيحصل عليه.

كما تعمل لجنة التخطيط على حسم ملف الصفقات وخاصة الأجانب من أجل تدعيم الفريق بالعناصر اللازمة، حيث يتم البحث عن جناحين ومهاجم أجنبى سوبر، مع إجراء بعض التعاقدات المحلية لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل.