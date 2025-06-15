الامارات | كسر في كتف إمام عاشور يُبعده عن مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت الفحوصات الطبية الأولية إصابة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بكسر في عظمة الكتف، وذلك عقب خروجه مصابًا خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "هارد روك" بولاية ميامي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

وغادر "عاشور" أرضية الملعب في الدقيقة 14 بعد تدخل قوي، وتم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي أكدت تعرضه للكسر، مما يعني غيابه عن باقي مباريات البطولة.

وتُمثل إصابة امام عاشور ضربة قوية للنادي الأهلي في مونديال، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في خط الوسط، وقد بدأ اللقاء أساسياً قبل أن يحل أحمد سيد "زيزو" بديلًا له.