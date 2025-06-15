شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ومحمد فراج وكيلاني وعليش يشجعون الأهلي في أمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجوم خالد سليم ومحمد فراج وبسنت شوقي ومحمد كيلاني وخالد عليش، والإعلامي تامر بشير، على تشجيع النادي الأهلي في ملعب هارد روك في أمريكا، حيث نشروا عبر حسابتهم على السوشيال ميديا صورهم وهم يرتدون تي شيرت النادي الأهلي ويستعدون لحضور المباراة.

كان وصل فريق الأهلي إلى ملعب هارد روك منذ قليل لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق قد خاض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة صباح السبت؛ من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة، كما عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية المهمة، وحرص على مراجعة خطة اللعب، ومنح تكليفات خاصة للاعبين لتنفيذها خلال اللقاء، ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.